ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский встретится с Путиным только в случае обсуждения вопроса Крыма, - Никифоров

Новина українською →
Киев, Воскресенье 12 сентября 2021 16:10
Зеленский встретится с Путиным только в случае обсуждения вопроса Крыма, - Никифоров Фото: Зеленский не планирует встречаться с Путиным без обсуждения вопроса Крыма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы поднять вопрос оккупированных территорий. Российская сторона, со своей стороны, не готова это обсуждать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя президента Сергея Никифорова в программе "Взгляд с Банковой".

"Вы же слышали позицию российского президента — что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Поэтому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории", - заявил Никифоров.

По словам представителя президента, вопрос встречи лидеров РФ и Украины ведутся, однако все будет зависеть от решения России.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России — согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", - добавил Никифоров.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Российская Федерация не планирует поднимать вопрос оккупации территорий Украины во время возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Крым Украина Российская Федерация
NEWS
На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия
На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси