Зеленский утвердил создание конгресса местных властей

Конгресс будет консультативным органом. Его основные задачи - завершение реформы местного самоуправления, налаживание механизма взаимодействия государственных органов и мониторинг процессов, происходящих на государственном и местном уровнях. Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики.

Конгресс будет состоять из главы, президии, палаты регионов и палаты местных властей. Главой конгресса является президент Украны. В состав органа также войдут руководители Верховной рады и Кабинета министров, руководство Офиса президента, секретарь СНБО, министры, представители областных и районных госадминистраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и т.д.

Собираться конгресс будет по необходимости, но не реже раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.