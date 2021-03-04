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Зеленский утвердил создание конгресса местных властей

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 20:15
Зеленский утвердил создание конгресса местных властей Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании конгресса местных и региональных властей. Новый орган должен способствовать эффективному завершению децентрализации.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Конгресс будет консультативным органом. Его основные задачи - завершение реформы местного самоуправления, налаживание механизма взаимодействия государственных органов и мониторинг процессов, происходящих на государственном и местном уровнях. Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики.

Конгресс будет состоять из главы, президии, палаты регионов и палаты местных властей. Главой конгресса является президент Украны. В состав органа также войдут руководители Верховной рады и Кабинета министров, руководство Офиса президента, секретарь СНБО, министры, представители областных и районных госадминистраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и т.д.

Собираться конгресс будет по необходимости, но не реже раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

Создание конгресса местных властей Зеленский анонсировал неделю назад. Он считает, что это улучшит отношения между центром и общинами.

Сегодня Зеленский также ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно двойного гражданства у украинцев. Кабинет министров должен разработать ряд документов.

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