Зеленский ввел в действие решения СНБО о двойном гражданстве
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно двойного гражданства у украинцев. Кабинет министров должен разработать ряд документов.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Согласно решению СНБО, Кабмин, Центральная избирательная комиссия и СБУ должны в двухмесячный срок проанализировать законодательство по вопросам двойного и множественного гражданства и выяснить, есть ли правовая определенность по запрету иметь гражданство другой страны тем, кто претендует на должности в государственных и местных органах.
Дальше, уже в течение полугода, должны быть разработаны проекты законов, которые предусматривают запрет гражданам Украины, имеющим двойное или множественное гражданство, а также находящимся в процессе его оформления, претендовать на должности в государственных органах и органах местного самоуправления.
Кроме этого, в парламент должны внести документ о порядке отказа и выхода из гражданства других государств для лиц, которые претендуют на должности в государственных органах.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что действующим депутатам и государственным чиновникам следует отказаться от гражданств других государств, если они у них есть. Иначе их ждут неприятности.