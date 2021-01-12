Зеленский ценит, что Санду не боится называть Крым украинским

Глава государства Владимир Зеленский ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, Санду не боится называть Крым украинским.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Twitter.

Он поприветствовал Санду в Киеве и подчеркнул, что это начало новых отношений Украины и Молдовы.

"Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", - написал президент.

Новость дополняется