Зеленский о тарифах на газ: если бы государство не вмешалось, цена была бы 50 гривен

"Сейчас мы все видим, что цена уже 2 тысяч долларов. То есть цена реальная на рынке, если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей, как минимум, 50 гривен, а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около 8 гривен. Я думаю, что это важный пакет на год, который ввели мы, еще раз хочу повторить, именно вовремя", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что отопительный сезон - это ответственность и центральной власти, и местной власти.

"Потому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи. НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем", - добавил резидент.

По его словам, на некоторых представителей местных властей легли технические, юридические и политические вопросы, которые, по его убеждению, будут урегулированы.

"В любом случае это будет нормальная цена", - пояснил Зеленский.