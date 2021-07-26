Зеленский провел кадровые изменения в СБУ: кто потерял кресло

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства сменил первых заместителей главы СБУ и уволили начальника управления в Черновицкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины", - отметили в ОП.
В частности, Руслан Баранецкий снят с должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра и спецслужбе
На его место назначен Сергей Андрущенко, который занимал должность заместителя главы СБУ.
С должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы уволен Василий Малыш.
Кроме того, уволен начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексея Корнейчука.
Поста также лишился начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.
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