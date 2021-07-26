UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский провел кадровые изменения в СБУ: кто потерял кресло

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства сменил первых заместителей главы СБУ и уволили начальника управления в Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины", - отметили в ОП.

В частности, Руслан Баранецкий снят с должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра и спецслужбе

На его место назначен Сергей Андрущенко, который занимал должность заместителя главы СБУ.

С должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы уволен Василий Малыш.

Кроме того, уволен начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексея Корнейчука.

Поста также лишился начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины