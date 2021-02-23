Зеленский пригрозил нардепам роспуском Рады, - источники

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском Рады. Он хочет, чтобы был принят закон о госслужащих с его предложениями.
Об этом сообщил источник РБК-Украина.
"Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции", - сообщил источник.
Еще один собеседник издания считает, что это он просто так сказал, чтобы все поняли градус напряжения и что в этот раз "играться в субъектность" Рады не стоит. Источник считает, что президент еще несколько раз подумает о роспуске.
Собеседник издания рассказал, что президент устал и хочет выплатить зарплаты шахтерам, но для этого нужно принять закон.
Напомним, сегодня состоится внеочередное заседание Верховной рады Украины. Депутаты рассмотрят законопроект о госслужбе.
Ранее Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Он вернул в парламент этот закон с собственными предложениями.
По его словам, положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.