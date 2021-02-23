UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский пригрозил нардепам роспуском Рады, - источники

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском Рады. Он хочет, чтобы был принят закон о госслужащих с его предложениями.

Об этом сообщил источник РБК-Украина.

"Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции", - сообщил источник.

Еще один собеседник издания считает, что это он просто так сказал, чтобы все поняли градус напряжения и что в этот раз "играться в субъектность" Рады не стоит. Источник считает, что президент еще несколько раз подумает о роспуске.

Собеседник издания рассказал, что президент устал и хочет выплатить зарплаты шахтерам, но для этого нужно принять закон.

Напомним, сегодня состоится внеочередное заседание Верховной рады Украины. Депутаты рассмотрят законопроект о госслужбе.

Ранее Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Он вернул в парламент этот закон с собственными предложениями.

По его словам, положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленский
Читайте также
Зеленский одобрил снижение ставки НДС для аграриев с 20% до 14%
Зеленский встретился с секретарем СНБО: о чем говорили
Прогноз погоды