Зеленский о плюсах вакцины Sinovac: не используется для геополитических амбиций

Украина подписала контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech в том числе потому, что она не используется для продвижения геополитических амбиций. Поставки могут быть налажены напротяжении зимы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Facebook.

Зеленский подчеркнул, что Sinovac Biotech является опытной компанией с мировым именем.

"Большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированным задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Это еще один факт. Просто надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды", - отмети он.

Зеленский уточнил, что вакцина поступит только после официальной регистрации. А украинская сторона заключила контракт на этом этапе, поскольку многие страны стоят в очереди.

"Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, совершенно реально получить вакцину уже этой зимой", - добавил президент.

Он также отметил, что у Sinovac закупят 1,9 млн доз, еще 8 млн доз будет предоставлено Украине в рамках глобального механизма COVAX. Кроме того, власти работают над увеличением поставок через COVAX до 16 млн доз, а также над закупкой вакцины других производителей.

Напомним, ранее стало известно, вакцина Sinovac будет поставляться в Украину, если ее эффективность будет не менее 70%.

РБК-Украина писало, что известно на сегодня о вакцине Sinovac.