Зеленский отозвал из Рады закон о разгоне КСУ

Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады свой законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Документ был зарегистрирован под №4288.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - 27 января проект отозван. Таким образом, он снят с рассмотрения парламента.

Указано, что 29 октября глава государства внес законопроект в ВР и определил его как неотложный. При этом его так и не рассмотрели в профильном комитете.

Что предлагал закон президента

Документ предусматривал признать неправосудным (ничтожным) решение Конституционного суда Украины об отмене е-декларирования как такое, что принято в частных интересах судей КСУ, является произвольным и необоснованным.

Проект предлагал обеспечить непрерывность действия норм Уголовного кодекса Украины, ЗУ "О предотвращении коррупции" независимо от решения КСУ от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу № 1-24/2020 (393/20).

Подчеркнем, закон предусматривал прекращение полномочий состава Конституционного суда Украины. Документ предлагал обеспечить отбор и назначение судей КСУ в порядке, установленном Конституцией Украины и ЗУ "О Конституционном суде Украины".

Конституционный кризис

В конце октября 2020 года КСУ отменил ответственность за недостоверное электронное декларирование. Это решение суда не только заблокировало ход более 100 дел, которые вели НАБУ и САП, но и деятельность Национального агентства по предотвращению коррупции.

РБК-Украина в своем материале писало, что из-за отмены контроля за электронными декларациями госслужащих украинская власть оказалась в очень неудобном положении как перед обществом, так и перед международными партнерами.

Так, 2 ноября Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" убеждал нардепов поддержать его законопроект №4288 "о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Он подчеркивал, что любое другое решение о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях будет "неработающим".

Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Ранее его просил об этом Офис генерального прокурора.

Как писало РБК-Украина, сегодня глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Соответствующий законопроект будет внесен в Верховную раду как неотложный.