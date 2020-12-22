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Зеленский определится по Венедиктовой после отчета, но успехи уже видит

Автор: Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский определится с тем, останется ли Ирина Венедиктова на посту генерального прокурора, после ее отчета. Однако уже видны успехи в ее работе.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, еще рано делать выводы, поскольку не было отчета генпрокурора о ее работе.

"Общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой. Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", - отметила Мендель.

В то же время она подчеркнула, что качественную оценку деятельности Венедиктовой, дадут после того, как она подаст отчет.

Напомним, в октябре Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией, и дал Венедиктовой время до конца года, чтобы показать результат.

Уже в ноябре представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что на сегодня нет оснований для ее отставки.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийГенпрокурорИрина Венедиктова