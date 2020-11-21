ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский назвал задачи на пути к народовластию  

Новина українською → Киев, Суббота 21 ноября 2020 16:40
Зеленский назвал задачи на пути к народовластию   Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Для введения народовластия в Украине необходимо решить несколько задач. В том числе, выяснить, способны ли украинцы принимать мнение большинства.

Об этом на видеовстрече с участниками трех революций заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

Сообщается, что на встрече Зеленский пообещал за свою каденцию ввести инструмент народовластия.

"Поскольку это один из путей, когда воля народа будет получать форму реальных, легитимных решений. Когда гражданин будет иметь возможность быть услышанным, не рискуя жизнью на баррикадах", - говорится в сообщении на сайте.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что есть ряд задач, которые предстоит решить.

"Речь идет о том, как сплотить общество не "против", а "за". Способны ли мы принять мнение большинства, если оно противоречит собственным взглядам? Где грань между свободой и анархией? Как защитить граждан от пропаганды, не нарушая при этом свободу слова? Как обеспечить верховенство права, когда для части общества вину или невиновность человека определяет не суд, а социальные сети?", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе профильный комитет Рады рекомендовал парламенту окончательно одобрить закон Зеленского о народовластии через всеукраинский референдум.

Ожидается, что законопроект о референдуме рассмотрят уже на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский референдум
NEWS
В Украине выявили более 14,5 тысяч новых случаев коронавируса
РБК-Украинаинформационное агентство В Украине выявили более 14,5 тысяч новых случаев коронавируса
DAILY
Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана