Зеленский назвал условие самороспуска Рады

Президент Украины Владимир Зеленский допустил самороспуск Рады. Он назвал условие.

Об этом он заявил в интервью журналистам украинских телеканалов.

На вопрос журналиста о том, что парламент самораспустится в случае принятия закона о пожизненном заключении коррупционерам, президента ответил: "Может быть такой вариант".

"Если самораспустится Рада, то будет новая Рада", - сказал он.

Отметим, глава Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что сегодняшний созыв Рады доработает до конца своей каденции.

Как известно, Владимир Зеленский уже распускал парламент. Это произошло во время его инаугурации в 2019 году. Тогда президент распустил 8-й созыв Рады. После формирования нового парламента он неоднократно угрожал нардепам, что их он тоже распустит.

Напомним, в июле глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил возможность роспуска Рады в менее чем 1%. Он объяснял, что в роспуске парламента не заинтересован президент Владимир Зеленский.