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Зеленский назначил нового главу миссии Украины при НАТО

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу миссии Украины при НАТО. Миссию возглавила Наталья Галибаренко.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в президентском указе.

Отметим, год назад президент уволил Галибаренко с должности посла Украины в Великобритании, назначив на этот пост бывшего министра иностранных дел Вадима Пристайко.

До этого Галибаренко была послом в Британии с августа 2015 года, а еще раньше - первым замминистра иностранных дел.

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Владимир ЗеленскийНАТОпосол