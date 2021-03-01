Обстрелы и подрыв автомобиля: на Донбассе получили ранения девять военных
В понедельник, 1 марта, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли подразделения украинских военных. При этом оккупанты продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, недалеко от населенного пункта Водяное боевики вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - еще и из станковых противотанковых гранатометов.
На этом же направлении на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате происшествия один украинский военный получил боевое ранение, еще восемь - боевое травмирование.
"Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
Кроме того, возле Богдановки оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций ООС из автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов.
На вражеские обстрелы в ответ украинские военные открывали огонь.
Напомним, за минувшие сутки, 28 февраля, боевики семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военный.
Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич считает, что Российская Федерация не будет идти на эскалацию конфликта на Донбассе, так как это будет слишком дорого стоить для боевиков.