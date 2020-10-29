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Зеленский анонсировал законопроект о восстановлении добропорядочности КСУ

Автор: Дмитрий Левицкий

В ближайшее время в Верховную раду будет внесен неотложный законопроект о восстановлении добропорядочности Конституционного суда Украины. Документ будет реакцией на решение КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование.

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Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Надо делать быстрые, но адекватные шаги. Быстрые шаги: это с точки зрения заседания Кабмина. Я думаю НАПК нас поддержит. А на законодательном уровне, мы зарегистрируем неотложный законопроект в Верховной раде о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ заблокировал деятельность Национального агентства по предупреждению коррупции и системы электронного декларирования.

Сегодня президент Владимир Зеленский пообещал, что система е-декларирования продолжит функционировать, несмотря на решение КСУ.

Кроме того, министр юстиции Денис Малюська рассказал, как планируют возобновить работу НАПК и системы е-декларирования за несколько месяцев.

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