Зеленский анонсировал выплаты ФОПам: дадут по 8 тысяч гривен

Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

Об этом Зеленский заявил в очередном видеообращении.

По его словам, на прошлой неделе правительству было поручено разработать меры экономической поддержки бизнеса. А на выходных власти искали соответствующие инструменты.

"В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что получить эти деньги можно, сделав три шага:

зайти в приложение "Дія";

ввести персональные данные;

указать номер банковской карты.

Зеленский подчеркнул, что после проверки данных в течение нескольких день помощь будет выплачена. По расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд гривен.

Кроме того, будет предусмотрена компенсация за сохранение рабочих мест.

"Если вы, например, владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете получить деньги для выплаты таким работникам", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что это будет сумма пропорциональная времени простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский хочет возобновить карантинные меры поддержки экономики.

Подробнее о ситуации с бизнесом читайте в материале РБК-Украина "Счет за карантин: сколько в Украине и мире тратят на помощь бизнесу во время пандемии".