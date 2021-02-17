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Заявление о Революции Достоинства и наказание за "минирование": что рассмотрит Рада

Автор: Анастасия Рокитна

Народные депутаты на заседании в среду, 17 февраля, планируют принять заявление в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства. Также парламентарии рассмотрят ряд законопроектов.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Для включения в повестку дня и принятия решения предложен законопроект №4667 о внесении изменений в закон "О высшем образовании" относительно продления срока завершения подготовки кандидатов и докторов наук.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект "О частной детективной деятельности" (№3010).

Парламентарии также намерены рассмотреть проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины" (№3683).

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (№3911).

Также запланировано рассмотрение вопроса о решении Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады о высказываниях народного депутата Сергея Рудика на пленарном заседании парламента 28 января.

Ранее комитет рекомендовал Раде принять решение о лишении Рудыка права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за сексистские высказывания в адрес народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

В повестке дня и принятие заявления о годовщине Революции Достоинства.

Напомним, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана по состоянию на 16 февраля 2021 года.

По ее словам, в 2020 году было сообщено о подозрении 42 лицам.

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