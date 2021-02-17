Заявление о Революции Достоинства и наказание за "минирование": что рассмотрит Рада

Для включения в повестку дня и принятия решения предложен законопроект №4667 о внесении изменений в закон "О высшем образовании" относительно продления срока завершения подготовки кандидатов и докторов наук.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект "О частной детективной деятельности" (№3010).

Парламентарии также намерены рассмотреть проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины" (№3683).

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (№3911).

Также запланировано рассмотрение вопроса о решении Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады о высказываниях народного депутата Сергея Рудика на пленарном заседании парламента 28 января.

Ранее комитет рекомендовал Раде принять решение о лишении Рудыка права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за сексистские высказывания в адрес народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

В повестке дня и принятие заявления о годовщине Революции Достоинства.