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Затрудняют продвижение к миру: Зеленский пожаловался Меркель на боевиков

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию на Донбассе. Зеленский рассказал о провокациях со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава украинского государства проинформировал Меркель об уменьшении потерь со стороны подразделений Объединенных сил в сравнении с прошлым годом, что было достигнуто в результате перемирия на Донбассе.

"Однако все еще продолжаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Это чрезвычайно затрудняет продвижение к миру", - отметил Зеленский.

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Также президент пожаловался немецкому канцлеру на срыв оккупантами открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье" и "Золотое" в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, Зеленский рассказал Меркель об украинском плане совместных действий для содействия активизации работы Трехсторонней контактной группы. Этот план уже передали партнерам по нормандскому формату.

Напомним, сегодня пророссийские боевики нарушили перемирие вблизи Водяного на Донбассе. Украинские военные огонь в ответ на провокации боевиков не открывали.

Кроме того, в ТКГ заявили о прогрессе по вопросу разблокирования пропуска граждан через линию разграничения на Донбассе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассАнгела Меркель