Защита Маркива предоставит убедительные аргументы его невиновности, - Аваков

В Итальянском апелляционном суде защита Виталия Маркива готовится к выступлению. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что защита нацгвардейца предоставит убедительные аргументы его невиновности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Это уже четвертое слушание по апелляционному делу украинского гвардейца... Министр заявил, что защита предоставит убедительные аргументы невиновности гвардейца Виталия Маркива, что это дело - очередное проявление российской гибридной войны", - указано в сообщении.

Аваков рассчитывает на то, что это решение суда будет судьбоносным.

"Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы представили суду, уверят в том, что наш солдат не виноват. Я рассчитываю на то, что это заседание, которое сегодня состоится, будет судьбоносным и по решению суда уже скоро мы увидим Виталия в Киеве", - отметил глава МВД.

Министр добавил, что со стороны Национальной Федерации Итальянской прессы появилось заявление об угрозах из Украины адвокату семьи Роккелли Алессандри Баллерини.

"Эти угрозы появились в канун заседания суда, а обращение о них прозвучало публично во все высшие органы итальянского правосудия, за исключением прокуратуры, в которую должна была подать заявление потерпевшая. Это лишь еще одна составляющая гибридной атаки на Виталия и на дело, которое рассматривается сегодня в суде", - отметил Аваков.

Напомним, Апелляционный суд в Милане принял новый перевод показаний нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского журналиста во время боевых действий на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, сторона обвинения подала в суд ложный перевод показаний Маркива. Согласно представленному переводу, Маркив якобы признается в том, что убил итальянского журналиста Рокелли.

Кроме того, защита Маркива просила суд учесть новые доказательства, которые были собраны Министерством внутренних дел Украины.