Запрет депутатам голосовать при конфликте интересов: ВР приняла доработанный закон

Верховная рада окончательно запретила голосование депутатов местных и областных советов в условиях конфликта интересов. Соответствующий законопроект №3034а с предложениями президента Владимира Зеленского народные депутаты одобрили 287 голосами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Закон предусматривает, что сельский, поселковый, городской глава, секретарь, депутат сельского, поселкового, городского совета, председатель, замглавы, депутат районного, областного, районного в городе совета публично сообщает о конфликте интересов, который возник во время участия в заседании совета, другого коллегиального органа (комиссии, комитета, коллегии и т.д.), соответствующему коллегиальному органу. Он не участвует в рассмотрении, подготовке и принятии решений соответствующим коллегиальным органом.

Если неучастие таких лиц в голосовании приведет к потере полномочности совета, иного коллегиального органа, то они могут принять участие в принятии решения. Однако при условии публичного самостоятельного сообщения о конфликте интересов в ходе заседания коллегиального органа.

"Если сообщение о конфликте интересов осуществлено на заседании совета, иного коллегиального органа, информация о таком уведомлении обязательно вносится в протокол заседания совета, иного коллегиального органа", - предусматривает закон.

Напомним, во втором чтении этот закон Рада одобрила в начале декабря 2020 года. Однако без внимания в документе остался вопрос урегулирования конфликта интересов в деятельности глав областных, районных, районных в городах советов. В доработанной редакции это учли.

Как писало РБК-Украина, парламент также принял во втором чтении законопроект для защиты местных бюджетов.