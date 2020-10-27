UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Замглавы Офиса президента Ковалив заболела COVID-19

Автор: РБК-Украина

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирус. Также заразился ее супруг и дети.

Самые читаемые новости

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", - сообщила Ковалив.

По словам замглавы ОП, она и ее семья чувствует себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача.

Сейчас Ковалив с семьей находится на самоизоляции.

Напомним, 24 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что заразился коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя хорошо. При этом мэр отправится на самоизоляцию и продолжит работать из дома.

Как писало РБК-Украина, 22 октября стало известно, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию. По словам Бойченко, он чувствует себя хорошо, у него нет симптомов коронавируса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Юлия КоваливОфис президентаКоронавирус