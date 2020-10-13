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Закон о всеукраинском референдуме Рада может принять уже в ноябре

Автор: Юлия Струк

Верховная рада может принять закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре. В конце октября должно состояться заключительное заседание профильного комитета.

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Об этом заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

"19-20 октября должен пройти завершающий комитет, после того законопроект (о референдуме, - ред.) будет готов, чтобы вноситься в зал ВР... Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце", - сказал замглавы парламента.

Напомним, 16 сентября комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал ВР принять закон о референдуме во втором чтении. Члены комитета поддержали соответствующий законопроект №3612 большинством голосов.

Как писало РБК-Украина, Стефанчук ранее сообщал, что ко второму чтению законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок.

Отметим также, первый вице-спикер заявил, что всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума и не исключил, что некоторые вопросы из опроса могут затем вынести и на референдум.

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Новости Украины референдумВерховная РадаРуслан Стефанчук