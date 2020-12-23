UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Закон о территориальной обороне передали в ОП. До конца года его внесут в Раду

Автор: Игорь Литвиненко

В Совете национальной безопасности и обороны разработали и передали в Офис президента два законопроекта о территориальной обороне Украины. Один из законопроектов будет внесен в Верховную раду до 29 декабря.

Об этом заявил первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, передает пресс-служба Совета.

"Президент сделал некоторые замечания, которые мы учли, и эти законопроекты сейчас находятся в Офисе президента Украины", - заявил Коваль.

В СНБО надеются, что парламент рассмотрит законопроекты как можно быстрее. Также Коваль добавил, что в парламенте зарегистрирован еще один законопроект о тербезопасности авторства народных депутатов.

Напомним, весной 2020 года законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны презентовали на заседании комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Предполагается, что территориальная оборона охватит все слои населения.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что закон о территориальной обороне должны принять до конца 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство обороны УкраиныСНБОзаконопроект