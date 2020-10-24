В субботу, 24 октября, закон "О разведке" вступил в силу. Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования. Однако часть его норм начнут действовать спустя три месяца после вступления в силу, а часть - с 1 января 2021 года.

Согласно документу, Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества. Оперативные подразделения Центрального управления СБУ, осуществляющими контрразведывательную деятельность, могут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки.

Суть закона

Согласно документу, разведывательными органами являются:

Служба внешней разведки Украины;

разведывательный орган Министерства обороны Украины;

разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Служба внешней разведки Украины в пределах компетенции может привлекать к выполнению разведывательных задач других субъектов разведывательного сообщества, в частности СБУ.

Общее руководство разведывательными органами определено за президентом. Непосредственно разведывательными органами управляют руководители, которые назначаются на должность и увольняются с нее президентом. Требования к таким руководителям и их полномочия также прописаны в законе.

Разведывательные органы для выполнения задач и своих функций могут использовать специально изготовленные вещи и документы, специально создавать и использовать предприятия, учреждения, организации, филиалы, другие подразделения юридических лиц. Использование средств прикрытия или структур прикрытия для других целей запрещается.

Средства прикрытия могут содержать полностью или частично ложные данные или сведения о событиях, явлениях, фактах. Структуры прикрытия могут создаваться разведывательными органами полностью или частично за счет бюджетных средств, в том числе в иностранной валюте, предназначенных на содержание и обеспечение деятельности этих органов, в любых организационных формах. Структуры прикрытия могут создаваться на территории Украины и за ее пределами.

Напомним, 21 октября законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, 17 сентября Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2412-д о разведке. За документ проголосовали 258 нардепов.

Как писало РБК-Украина, 21 июля парламент направил на повторное второе чтение законопроект №2412-д "О разведке", за что проголосовал 231 парламентарий.