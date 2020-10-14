Закон о независимости бюджетов ОТО вступил в силу, но еще не введен в действие

В среду, 14 октября, вступил в силу закон, которым предусматривается невмешательство районов в бюджеты общин. Однако он пока не введен в действие.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ вчера был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования. Однако в действие закон вводится лишь с 1 января 2021 года.

Согласно ему, все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года. А это значит, что сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее.

В законе прописано, что территориальные общины будут независимыми: органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия.

Предусмотрено, что доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин разграничат. Районные бюджеты не будут получать базовую дотацию и не будут на прямых межбюджетных отношениях с госбюджетом.

С введением закона в действие за бюджетами общин закрепится 60% НДФЛ.

Напомним, 12 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о независимости бюджетов территориальных общин.

Как писало РБК-Украина, данный закон за основу Верховная рада одобрила в середине июля, за него проголосовали 320 нардепов.

Так, 17 июля ВР приняла постановление Кабинета министров, которым ликвидируются старые и создаются новые районы.