Закон о независимости бюджетов ОТО вступил в силу, но еще не введен в действие
В среду, 14 октября, вступил в силу закон, которым предусматривается невмешательство районов в бюджеты общин. Однако он пока не введен в действие.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Документ вчера был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования. Однако в действие закон вводится лишь с 1 января 2021 года.
Согласно ему, все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года. А это значит, что сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее.
В законе прописано, что территориальные общины будут независимыми: органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия.
Предусмотрено, что доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин разграничат. Районные бюджеты не будут получать базовую дотацию и не будут на прямых межбюджетных отношениях с госбюджетом.
С введением закона в действие за бюджетами общин закрепится 60% НДФЛ.
Напомним, 12 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о независимости бюджетов территориальных общин.
Как писало РБК-Украина, данный закон за основу Верховная рада одобрила в середине июля, за него проголосовали 320 нардепов.
Так, 17 июля ВР приняла постановление Кабинета министров, которым ликвидируются старые и создаются новые районы.