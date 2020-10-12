Зеленский подписал закон о независимости бюджетов ОТО: что изменится

В понедельник, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о независимости бюджетов территориальных общин. Документ вступит в силу с января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон унифицирует определения термина "бюджеты местного самоуправления".

Также закон предусматривает:

разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин;

установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных общин в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных общин;

установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных общин в бюджетном обеспечении.

Отмечается, что соответствующие изменения в Бюджетный кодекс обусловлены тем, что 16 апреля Верховная рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин", а 17 июля ВР приняла постановление "Об образовании и ликвидации районов".

"Новый административно-территориальное устройство базового и районного уровней нуждался соответствующих изменений правовых основ функционирования бюджетной системы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, соответствующий законопроект Рада одобрила 17 сентября. За документ проголосовали 287 нардепов.

Кроме того, 17 июля Верховная рада одобрила за основу и в целом постановление Кабинета министров, которым ликвидируются старые и создаются новые районы.