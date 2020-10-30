В заблокированных делах НАБУ фигурируют судьи Конституционного суда, - Сытник

Судьи Конституционного суда фигурируют в уголовных делах Национального антикоррупционного бюро Украины. Эти решения оказались заблокированными из-за решения КСУ по декларированию.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил директор НАБУ Артем Сытник.

По словам директора НАБУ, в уголовных производствах фигурируют судьи, которые поддержали решение о признании неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

"Это не первое решение, направленное против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически, часть этих дел касается судей КС. Судьи, которые приняли решение относительно себя, фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности", - пояснил Сытник.

Однако он отказался называть фамилии фигурантов дел, которые ведет НАБУ. Сытник отметил, что в отношении этих судей Национальное агентство по предотвращению коррупции провело "полную проверку".

"Я могу сказать так: НАПК проводило полную проверку в отношении судей КС. И у нас уже был один вывод о наличии в действиях одного судьи Конституционного суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1, и по этому выводу НАБУ зарегистрировало уголовное производство", - добавил директор НАБУ.

Напомним, сегодня один из судей КСУ рассказал, что имел проблемы с НАПК из-за несвоевременной подачи декларации. Он добавил, что в начале октября написал заявление об отставке.

Как сообщали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, решение КСУ заблокировало более сотни дел по факту недостоверного декларирования.