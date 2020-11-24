Выплаты, налоговая амнистия и вакцина: как Украина будет противостоять COVID

Украина усиливает меры по борьбе с пандемией COVID-19, а также внедряет новые инструменты поддержки бизнеса, который терпит убытки в связи с карантином. В частности, украинских предпринимателей ждут выплаты и налоговая амнистия.

С соответствующим обращением сегодня выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Выплаты бизнесу

По словам президента, в ближайшее время в Раду подадут несколько законопроектов. Один из них будет предусматривать выплаты по 8 000 гривен тем ФОПам, которые закрылись из-за карантина. Кроме того, на эту помощь может рассчитывать наемный работник, уволенный в связи с закрытием такого бизнеса. Оформить выплаты можно будет через приложение "Дія".

Также из расчета до 8 000 гривен на одного работника выплатят владельцу бизнеса, который не закрылся, но отправил работников в вынужденные отпуска. Выплаты будут пропорциональны времени простоя.

Компенсация ЕСВ

Бизнес получит компенсацию за уплату ЕСВ, если его деятельность попадает под карантинные ограничения. Например, кофейня, где работает 5 человек, может получить около 8-10 тысяч гривен компенсации.

Налоговая амнистия

Почти 4 млн гражданам Украины, которые имеют налоговый долг до 3 060 гривен, этот долг будет аннулирован.

Налоговые каникулы

Кроме того, предусматриваются налоговые каникулы. Ожидается, что 200 тысяч физических лиц - предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Другие инициативы для бизнеса

Восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной. Это материальная помощь ФОПам, которые имеют детей до 10 лет, а также компенсации по частичной безработице.

Также продлят программу доступных кредитов "5-7-9" для малого и среднего бизнеса.

Вакцина

По словам Зеленского, Минздрав провел переговоры с представителями COVAX. Был определен поэтапный план будущих поставок вакцины от COVID-19 в Украину. Первый этап - 1,2 млн доз. Всего Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины.

Первыми прививки получат медицинские работники, военные, учителя, лица из группы риска (люди старше 60 лет).

Тестирование

Кроме того, в Украине работают над увеличением числа ежедневных тестирований, в частности, бесплатных тестов через мобильные бригады. Также власти следят, чтобы в каждой области было достаточное количество койко-мест и кислорода.