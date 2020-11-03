Выборы в США: первые результаты голосования

Предварительные результаты выборов в США 2020 будут появляться по завершении официального голосования 3 ноября. Традиционно ночь после президентских выборов является решающей для установления имени победителя. Однако в этом году подсчет голосов может затянуться из-за проведения досрочных выборов.

Обнародованы первые результаты

На двух избирательных участках в штате Нью-Гемпшир выборы уже завершились. Голосование в Диксвилл-Нотче стартовало в полночь и продлилось несколько минут. Победу в этом городке одержал Джо Байден с 5 голосами, Дональд Трамп получил 0 голосов.

В Миллсфилде на выборах победителем стал действующий президент Трамп с поддержкой 16 избирателей. За демокарата Байдена проголосовало 5 человек.

Результаты выборов президента США в Диксвилл-Нотче (фото: twitter.com/Frontlinestory)

Когда объявят итоги голосования

Обычно результаты голосования граждан становятся известны на следующее за днем выборов утро. После закрытия избирательных участков в течение ночи главные американские СМИ обнародуют предварительные итоги выборов. Они основаны на данных экзит-полов и официальных данных от местных властей, по мере подсчета голосов в каждом штате.

Первые прогнозы появятся в Северной Каролине после завершения голосования 3 ноября в 19:30 (02:30 4 ноября по Киеву). Также в это время закроются участки в Огайо.

В 20:00 (03:00 по киевскому времени) завершится голосование во Флориде и Пенсильвании.

В 21:00 (04:00 по Киеву) - окончание выборов в Аризоне, Мичигане, Висконсине.

Процесс обработки бюллетеней займет от нескольких суток до нескольких недель, после чего будет сформирована Коллегия выборщиков.

Стоит отметить, что в США действует непрямая система выборов, поэтому победителя определяют не результатом волеизъявления большинства граждан, а голосованием делегатов от каждого штата.

Оно пройдет через 41 день после всеобщих выборов - 14 декабря 2020. Официальное объявление победителя состоится 6 января 2021 года.

Как повлияет досрочное голосование установление результатов

Во время избирательной кампании 2020 чрезвычайно популярным у американцев стало "раннее" голосование. Из-за пандемии СOVID-19 его условия в ряде штатов упростились, и почти 100 млн американцев воспользовалось возможностью отправить бюллетень по почте или прийти на участок досрочно.

Именно этот способ голосования и рекордно высокая явка, по мнению экспертов, могут существенно затянуть процесс установления результатов, т.к. правила подсчета голосов в штатах различаются:

В некоторых из них сначала будут обрабатываться бюллетени, заполненные лично в день выборов. Например, в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании подсчет "досрочных" голосов начнется только с 3 ноября.

В других штатах (Флорида, Аризона, Северная Каролина и др.) результат раннего голосования будет сообщаться первым или включаться в предварительный подсчет вместе с бюллетенями официального дня выборов 3 ноября.

Кроме того, в ряде штатов будут принимать почтовые бюллетени и после дня выборов, если на штампе письма указана дата до 3 ноября, к примеру, в Огайо.

Прогноз результатов выборов в США

Главными конкурентами в борьбе за президентское кресло являются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и представитель Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. По данным предвыборных рейтингов ресурса RCP, Байден опережал Трампа почти на 7% (50,7% против 44,0%).

На протяжении избирательной кампании демократы выступали за досрочное голосование, поэтому социсследования прогнозируют лидерство Джо Байдена по результатам обработки бюллетеней, отправленных почтой.

Так, предварительные результаты во Флориде и Аризоне вероятнее всего окажутся в пользу демократов. Согласно рейтингам, Байден лидирует здесь с преимуществом в 2-3%, и в первую очередь в данных штатах обнародуют итоги досрочного голосования.

В то же время республиканцы призывали избирателей приходить на выборы в день голосования 3 ноября.

Поэтому первые итоги выборов в "колеблющихся" штатах, где электоральные симпатии за кандидатов распределились поровну, возможно будут отличаться от окончательных результатов после обработки всех бюллетеней. Такая ситуация вероятна в Пенсильвании, Огайо, Висконсине, Мичигане.