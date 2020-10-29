Выборы в США 2020: что важно знать об избирательной кампании

Во вторник, 3 ноября состоятся очередные выборы в США. Спустя четыре года на посту главы государства Дональд Трамп баллотируется на второй президентский срок, а его главным конкурентом является представитель Демократической партии Джо Байден. Подробно об особенностях избирательного процесса в США и кандидатах - в материале РБК-Украина.

Дата выборов

Голосование за кандидатов в президенты США проходит каждые 4 года. Поскольку в Штатах действует непрямая система выборов, избирательный процесс состоит из двух этапов - всеобщих выборов и Коллегии выборщиков.

Всеобщие выборы проводятся в первый вторник после первого понедельника ноября. В 2020 году голосование состоится 3 ноября. По его итогам будет избрана Коллегия выборщиков.

Однако из-за пандемии СOVID-19 в этом году многие американцы голосуют досрочно. Бюллетень можно заполнить на избирательном участке или отправить по почте.

Через 41 день после всенародного голосования (14 декабря) выборщики соберутся в столицах своих штатов и проголосуют за кандидатов на должности президента страны и вице-президента.

Официальное объявление победителя состоится 6 января 2021 после подсчета голосов специальной комиссией Конгресса. Инаугурация избранного президента пройдет 20 января 2021 года.

Особенности выборов в США

Выборы президента США являются двухступенчатыми. Первый этап - народное голосование. По его результатам определяется состав Коллегии выборщиков (всего 538 человек). Губернатор каждого штата утверждает список выборщиков от партии, за кандидата от которой проголосовало большинство избирателей.

Выборщики несут ответственность перед назначившей их политической силой и должны голосовать в соответствии с волей граждан.

От каждого штата в Коллегию входит разное число выборщиков. Оно зависит от количества избирательных округов и населения. Практически во всех штатах (кроме Небраски и Мэна) все голоса выборщиков получает тот кандидат в президенты, которого поддержало большинство избирателей штата на всенародном голосовании.

Таким образом, решающим на выборах в США является голосование на уровне штатов. Для победы кандидату в президенты необходимо набрать более 270 голосов членов Коллегии выборщиков.

Кандидаты в президенты

Главой государства может стать гражданин США не младше 35 лет, проживающий на территории страны 14 лет и более. Президент занимает пост не более двух сроков.

В американской политической системе доминируют Демократическая и Республиканская партии, поэтому в борьбе за кресло президента всегда принимают участие кандидаты от этих политсил.

Кандидатом от Республиканской партии в 2020 году стал действующий президент Дональд Трамп. На прошлых выборах он одержал победу над Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп (фото: facebook.com/White House)

Несмотря на то, что за Клинтон проголосовало большинство американцев (65,84 млн против 62,98 млн), Трамп получил абсолютное большинство голосов выборщиков (304 против 227), победив в ключевых штатах. Работу на посту Трамп начал с отмены реформ своего предшественника Барака Обамы в сферах здравоохранения, миграционной политики, экологии.

В прошлом Дональд Трамп - предприниматель в сфере недвижимости, также занимался гостиничным, игорным бизнесом, возглавлял корпорацию Trump Organization. Организовывал конкурсы красоты, работал на ТВ, был продюсером и ведущим реалити-шоу "Кандидат".

На праймериз Демократической партии победил Джозеф Байден. С 2009 до 2017 года Байден был вице-президентом США. Дважды побеждал на выборах вместе с Бараком Обамой.

С 1973 года на протяжении последующих 35 лет Байден работал в Конгрессе сенатором от штата Делавэр, трижды переизбирался на должность руководителя Комитета сената по внешней политике, в 1987-1995 возглавлял судебный комитет. Выдвигал свою кандидатуру на пост президента во время праймериз демократов в 1987 и 2008 годах.

Джо Байден (фото: flickr.com)

В случае избрания президентом на выборах 2020, Джо Байден станет старейшим главой государства за историю США - ему 77 лет.

Кандидатом от Либертарианской партии на президентских выборах 2020 является Джоанн Мари Джоргенсен - активистка, профессор Университета Клемсона в Южной Каролине. В 1996 году она баллотировалась в вице-президенты США.

Общественный активист и эколог Хауи Хокинс идет в президенты от Партии зеленых, сооснователем которой является. Хокинс трижды принимал участие в выборах губернатора Нью-Йорка, безуспешно выдвигался в мэры Сиракуз.

На выборах президента США баллотируются еще 7 кандидатов. Однако они получили квалификацию на выдвижение не во всех штатах, поэтому фактически не могут рассчитывать на большинство голосов выборщиков:

Дон Бланкеншип - кандидат от Конституционной партии, в прошлом - исполнительный директор угольной компании Massey Energy.

- кандидат от Конституционной партии, в прошлом - исполнительный директор угольной компании Massey Energy. Брайан Кэрролл - выдвигается от Американской партии солидарности, преподаватель.

- выдвигается от Американской партии солидарности, преподаватель. Роке де ла Фуэнте - кандидат от партии Альянс. На выборах 2016 выдвигался от Партии реформ, до этого безуспешно участвовал в праймериз Демократической партии.

- кандидат от партии Альянс. На выборах 2016 выдвигался от Партии реформ, до этого безуспешно участвовал в праймериз Демократической партии. Элисон Кеннеди - кандидат от Социалистической рабочей партии, выдвигалась на прошлых выборах президента.

- кандидат от Социалистической рабочей партии, выдвигалась на прошлых выборах президента. Глория Ла Рива - кандидат от PSL (Партии социализма и свободы), баллотировалась в президенты в 2016 году.

- кандидат от PSL (Партии социализма и свободы), баллотировалась в президенты в 2016 году. Брок Пирс - независимый кандидат, предприниматель в сфере блокчейн-технологий.

- независимый кандидат, предприниматель в сфере блокчейн-технологий. Канье Вест - кандидат от Birthday Party, рэп-исполнитель, продюсер, дизайнер.

Предвыборные рейтинги кандидатов

С начала избирательной кампании лидирующую позицию в рейтингах занял кандидат от демократов. Перед дебатами разрыв между оппонентами сократился до 2-3 пунктов, но после встречи претендентов на пост главы государства Джо Байден закрепил позиции лидера.

Согласно сведенным данным национальных опросов, за неделю до выборов преимущество Байдена составляет более 7 позиций рейтинга. Так, Дональда Трампа поддерживают 43,5%, а Джо Байдена - 50,6%.

Однако из-за особенностей избирательной системы США исход выборов решит не голосование большинства, а полученный кандидатом результат по каждому штату.

За кого еще будут голосовать американцы

Помимо голосования за кандидатов в президенты в США также состоятся выборы вице-президента. Он вступит в должность вместе с новоизбранным главой государства.

От республиканцев кандидатом стал нынешний вице-президент Майк Пенс. Демократическая партия выдвигает на эту должность сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис.

Кроме того, на выборах 2020 американцы проголосуют за кандидатов в губернаторы 13 штатов и членов двух палат Конгресса. Избрание представителей в законодательный орган власти проходит раз в два года. Всего переизбираются 435 членов Палаты представителей и 33 члена Сената.