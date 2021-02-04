Санкции против "каналов Медведчука" обжаловали в Верховном суде

Верховный суд получил иски относительно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против трех телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Иски подали два гражданина Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Оба иска касаются обжалования указа президента от 2 февраля 2021 № 43/2021, которым он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций.

"Согласно приложению 2 к решению СНБО, применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов", - заявили в суде.

По данным судебного реестра, один из исков подал Попков Павел Александрович. Он просит признать указ Зеленского противоправным и частично его отменить. Информации по второму заявителю пока нет.

Напомним, вечером 2 февраля Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Больше о введении санкций вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше".