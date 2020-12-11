Встреча советников "нормандской четверки" пройдет в ближайшее время

Встреча "нормандской четверки" на уровне политических советников должна состояться в ближайшее время. Такая встреча возможна после 14 декабря.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

По его словам, Россия согласилась на встречу после проведения объективного анализа выполнений соглашений парижского саммита.

"Россияне долгое время не соглашались на такую встречу. Но после того, как был проведен объективный анализ парижских соглашений - что и как выполнено, особенно в гуманитарной части, разведении, "переходной" инфраструктуры - и публично это было показано, очевидно, что и Франция, и Германия согласились на то, что встреча на уровне политических советников нужна. Потому пришлось согласиться и России", - сказал Подоляк.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Россия хочет провести встречу советников "нормандской четверки" до конца года.

При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не видит оснований для проведения нормандской встречи в 2021 году.

Также РБК-Украина писало, что Россия исключила возможность проведения встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время.