Не о всех: Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии на Донбассе. Он заверил, что она не будет касаться всех.

Об этом он сказал в ходе послания к Верховной раде.

"Мы должны принимать решения, которые приближают деоккупацию. Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности", - сказал глава государства.

Зеленский заявил, что здесь существует большое поле для манипуляций.

"Страшное слово амнистия, не обо всех и не об избежании ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках в оккупанта. И им нужен четкий сигнал - не стоит бояться. Достойное будущее только с Украиной", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Алексей Резников подчеркнул, что амнистия на Донбассе будет вводиться исходя из степени тяжести преступлений. Неопределенным остается вопрос организации самой процедуры.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявлял о необходимости объявить всеобщую амнистию. Позже Фокин был уволен с должности и выведен из состава делегации.