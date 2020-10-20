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Не о всех: Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии на Донбассе

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии на Донбассе. Он заверил, что она не будет касаться всех.

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Об этом он сказал в ходе послания к Верховной раде.

"Мы должны принимать решения, которые приближают деоккупацию. Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности", - сказал глава государства.

Зеленский заявил, что здесь существует большое поле для манипуляций.

"Страшное слово амнистия, не обо всех и не об избежании ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках в оккупанта. И им нужен четкий сигнал - не стоит бояться. Достойное будущее только с Украиной", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Алексей Резников подчеркнул, что амнистия на Донбассе будет вводиться исходя из степени тяжести преступлений. Неопределенным остается вопрос организации самой процедуры.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявлял о необходимости объявить всеобщую амнистию. Позже Фокин был уволен с должности и выведен из состава делегации.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассамнистия