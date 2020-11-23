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Впервые в истории Франции экс-президент предстанет перед судом

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 23 ноября, в Париже стартует судебный процесс над экс-президентом Франции Николя Саркози. Этот первый подобный случай в истории страны.

Об этом сообщает bfmtv.

Сообщается, что дело о коррупции касается возможного ливийского финансирования предвыборной кампании Саркози в 2007 году. Помимо него самого в деле фигурируют адвокат Тьери Эрцог и бывший судья Кассационной инстанции Жильбер Азибер.

Саркози обвиняют в том, что в начале 2014 года он через своего адвоката пытался добыть от Азибера секретную информацию по другому открытому в отношении него делу о злоупотреблении доверием миллиардерши Лилиан Бетанкур, владелицы L'Oreal. В частности, по данным следствия, Саркози интересовало, могут ли конфискованные у него записные книжки вывести на ливийские деньги.

Судебный процесс продлится до 10 декабря. Также вероятно, что слушания могут быть приостановлены в связи с подозрением на COVID-19 у Эрцога.

Если Саркози признают виновным в коррупции, ему грозят до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Саркози подозревают в получение незаконных средств от режима бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи.

По данным портала Mediapart, Саркози получил от него более 50 млн евро. Прокуратура подозревает его в том, что он за эту взятку содействовал продвижению заявки Катара на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года.

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Новости Украины Николя СаркозиФранциякоррупция