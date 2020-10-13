Вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании жителей Кремля, - Кулеба

Вопрос возвращения аннексированного Крыма остается открытым для Украины. Данный вопрос является закрытым лишь для жителей Кремля.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что вопрос возвращения Крыма будет открыт для Украины до тех пор, пока полуостров не вернется к статусу, который был до февраля 2014 года.

"Вопрос Крыму закрыто исключительно в сознании жителей Кремля. Для остального мира и для самих россиян, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма остается открытым, пока он не вернется в состав Украины", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Россия продолжает свою агрессию против Украины. Так, на 14 октября запланирована уже 12 незаконная призывная кампания в Крыму. При этом такая кампания является военным преступлением и прямо запрещена международным гуманитарным правом.

"О преступлениях, которые совершает Российская Федерация в Крыму, то все они должным образом документируются, фиксируются и, безусловно, наступит время, когда все они добавятся к делу и Россия понесет за них ответственность", - отметил Кулеба.

Напомним, в начале октября Россия начала очередной призыв в Крыму. Тогда Украина выразила решительный протест в связи с нарушением международного права.

Кроме этого сообщалось, что Украина обвиняла Россию в отправке жителей оккупированного Крыма на Донбасс для участия в боевых действиях против украинской армии.