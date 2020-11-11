У вице-премьера Резникова подтвердили коронавирус

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом. Сегодня он получил положительный ПЦР-тест.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Резников добавил, что на самоизоляцию ушел еще вечером понедельника, 9 ноября, но результат теста получил только сегодня.

"Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы - все ок ... Температура немножко выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом", - рассказал вице-премьер о своем самочувствии.

Напомним, сегодня о заражении коронавирусом рассказал Дмитрий Разумков - председатель Верховной Рады. После подтверждения COVID-19 спикер парламента пошел на самоизоляцию.

Добавим, в понедельник стало известно о заражении коронавирусом президента Владимира Зеленского

В тот же день коронавирус подтвердили у главы Офиса президента Андрея Ермака. Президент и руководитель его офиса пошли на самоизоляцию.