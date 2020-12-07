Венгрия пожаловалась в Совете ЕС на Украину, но никто не отреагировал

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета Европейского союза пожаловался на Украину. Жалобы касались ситуации с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.

Об этом в Twitter рассказал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который работает в Брюсселе.

Журналист отметил, что никто из представителей ЕС на жалобы Сийярто не отреагировал.

"Глава МИД Венгрии затронул проблему венгерского нацменьшинства в Украине в Совете министров иностранных дел ЕС. Никто не отреагировал на это", - написал Йозвяк.

Отметим, отношения между Украиной и Венгрией вновь осложнились после местных выборов. Все началось с запрета на въезд в Украину нескольким венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах в Закарпатской области. После этого СБУ провела обыски в иностранном благотворительном фонде, а представителям венгерского нацменьшинства начали поступать угрозы.

Напомним, Сийярто просил ОБСЕ направить свою миссию в Закарпатскую область из-за обысков у представителей венгерского национального меньшинства.

В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не планирует политически воевать с Венгрией и назвал причины возникающих конфликтов.