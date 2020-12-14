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Венедиктова решила активизировать дела группы "Приват"

Новина українською → Киев, Понедельник 14 декабря 2020 15:40
Венедиктова решила активизировать дела группы "Приват" Фото: Ирина Венедиктова (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила активизировать дела, связанные с группой "Приват". В частности, она вошла в состав прокурорских групп в трех основных производствах.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, на тему расследования дел группы "Приват" прошло достаточно встреч с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать. Уже сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", - отметила Венедиктова.

Напомним, в марте НАБУ согласовывало подозрения по делу в отношении "Укрнафты" о 10 млрд гривен ущерба государству. Более 40% акций "Укрнафты" принадлежат акционерам группы "Приват", которые полностью контролировали менеджмент до 2015 года.

До этого директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что до национализации "ПриватБанк" в рамках реструктуризации кредитного портфеля предоставлял кредиты компаниям, которые являются или были работниками группы "Приват".

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