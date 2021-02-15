Важный инструмент давления на Россию: 52 страны одобрили Декларацию о произвольных арестах

Он отметил, что в настоящее время около ста граждан Украины незаконно удерживаются за решеткой в Крыму и на территории России.

"Политически мотивированное преследование украинцев по сфабрикованным обвинениям стало обыденной практикой российской оккупационной власти. Мы рассматриваем принятую сегодня декларацию как важный дополнительный инструмент давления на РФ с целью освобождения украинских политических узников и предупреждения дальнейших нарушений прав человека на оккупированных территориях", - заявил министр.

Кулеба также обратил внимание на создание Крымской платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма и пригласил участников конференции к участию в ее инаугурационном саммите в этом году.

Отметим, что в октябре прошлого года Канада инициировала созыв международной конференции для принятия Декларации против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях.

Целью инициативы является выработка глобального коллективного противодействия так называемой "принудительной дипломатии", когда государства осуществляют произвольные аресты людей для политической выгоды в межгосударственных отношениях. Инициативу уже поддержали 52 государства мира, в том числе и Украина.