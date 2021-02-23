Вакцины, экономика и стратегическое партнерство: о чем говорили Путин с Лукашенко, катаясь на лыжах

Так, Путин назвал "редкостью" то, что руководители государств встречаются с глазу на глаз, а Лукашенко выразил надежду, что они продолжат "серьезные переговоры в обычной одежде" и в будущем.

Президенты, в частности, обсудили экономические вопросы, производство вакцин и дорожные карты.

30 дорожных карт

Ранее Путин и Лукашенко обозначили порядка 30 направлений по развитию сотрудничества, дорожных карт. Над ними работали представители правительств двух стран.

"Действительно, правительства очень многое сделали. И России, и Беларуси... Там, может быть, осталось 6-7 дорожных карт, над которыми наши правительства работают. Все остальные в принципе готовы к подписанию", - сказал Лукашенко.

Экономика

Лукашенко в ходе встречи поблагодарил Путина за поддержку экономики Беларуси.

Он утверждает, что как минимум половина торгового оборота Беларуси завязана на Россию, а Беларусь является четвертым по значимости торговым партнером России. Страна потребляет много российских комплектующих и сырья.

"Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер. Мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих", - заявил глава Беларуси.

Вакцины и коронавирус

Лукашенко похвалил Россию за производство вакцин.

"У вас уже три зарегистрированных вакцины. И еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас. Эта тема - вакцин - говорит о высочайшем уровне науки в Российской Федерации", - сказал беларусский президент, назвав российскую вакцину "самой лучшей в мире".

Также он поблагодарил Путина за открытие железнодорожного движения между двумя странами не смотря на пандемию коронавируса.

"Думаю, недалек тот момент, когда мы и автомобильное движение откроем. У нас проблем нет", - добавил Лукашенко.

Путин о сотрудничестве двух стран

"Главное - это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики. У нас действительно за период эпидемии немного упал товарооборот, примерно на 15%. Но все равно составил 28,5 млрд долларов. Это очень значимая цифра", - сказал он.



Путин также добавил, что ему "приятно констатировать", что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества с Беларусью подтверждается.

"Президенты Беларуси и России продолжили общение во время катания на горных лыжах. Они также покатались на снегоходах, после чего глав государств ждал совместный обед", - сообщили в пресс-службе Лукашенка.