"В Украине может быть гражданская война": в РФ ответили Байдену на слова о мерах против банков

Президент США Джо Байден пригрозил России в случает нового вторжения в Украину - российские банки не смогут проводить операции с долларами. В Кремле ответили тем, что в Украине после таких мер "может начаться гражданская война".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Интерфакс ".

По его словам, эти заявления Байдена якобы могут способствовать дестабилизации обстановки.

"Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока. Мы опасаемся в этой связи", - сказал Песков.

Такие заявление, по словам представителя Кремля, никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе.