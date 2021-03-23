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Условия въезда в Украину ужесточили: что изменилось

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров ужесточил условия въезда в Украину. Теперь для пересечения границы иностранцы должны иметь и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Чтобы попасть в Украину, иностранцы должны иметь:

  • обязательный полис страхования, как это было определено до этого,
  • отрицательный результат тестирования на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа.

В случае отсутствия полиса (свидетельства, сертификата) страхования или отрицательного результата тестирования на COVID-19 впускать на территорию Украины не будут.

Также исключена норма формирования Министерством здравоохранения перечня государств со значительным распространением COVID-19, что в свою очередь влияло на самоизоляцию людей.

Среди других, самоизоляции подлежат граждане Украины, которые пересекают границу, за исключением некоторых категорий. В частности, и тех, кто имеет отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы.

Внесены изменения и в отношении пропуска через КПВВ лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма.

В частности, без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые желают осуществить вакцинацию от COVID-19, при предъявлении приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Напомним, в Украине расширили "красную" зону карантина, добавив Львовскую область. Теперь в этой зоне Киев и восемь регионов.

Отметим, "британский" штамм коронавируса циркулирует по всей Украине.

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