В Украине запустили платформу "Всеукраинская школа онлайн"

Министерство образования и науки Украины запустило платформу "Всеукраинская школа онлайн". Ее запустили в условиях пандемии.

Об этом заявил на брифинге в.и.о министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Благодаря тому, что все участники образовательного процесса имели поддержку во время дистанционного обучения, во время смешанного обучения, мы сегодня и запустили "Всеукраинскую школу онлайн", - сообщил он.

По его словам, эта платформа дает возможность учиться по украинской учебной программе всем, кто хочет. Не в зависимости от города или страны проживания, в том числе детям с временно оккупированных территорий.

"Всеукраинская школа онлайн станет дополнительным стимулом, чтобы еще больше детей получили возможность учиться в Украине", - рассказал он.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины переводит школы на новый санитарный регламент. Он регулирует наличие интернета, обязывает оборудовать туалеты внутри здания, а также запрещает арендовать школьные помещения под непрофильный бизнес.