В Украине вводят карантин выходного дня: реакция в регионах

Кабинет министров Украины принял решение о введении карантина выходного дня уже на этой неделе. Львов, Ровно, Черкассы отказываются его вводить, какая ситуация в регионах - в материале РБК-Украина.

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает карантина выходного дня. Он считает, что все предприниматели города имеют право работать с соблюдением карантинных норм.

"Большей дурости, чем карантин выходного дня я не видел. Поэтому всем желаю 36,6, а все предприниматели работают и наполняют бюджет города, именно за этот бюджет мы и лечим всех горожан", - заявил он в видеобращении.

По его словам, завтра будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, тогда и примут решение о том, каким образом будут работать предприниматели Черкасс.

В Ровно городской глава Владимир Хомко заявил, что местная власть примет решение об усилении карантина только 16 ноября.

"Проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже примем решение относительно этого", - отметил он.

В связи с этим, на эти выходные в Ровно карантин усиливать не будут.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город не будет вводить карантин выходного дня. Более того, Львовский городской совет будет оспаривать в суде решение Кабинета министров Украины об усилении карантина на выходных.

"О дальнейших шагах сообщим, когда получим детали решения правительства", - добавил он.

Тем временем, в стране второй день длятся протесты из-за введения карантина выходного дня. Протесты возобновились в Запорожье и Ровно.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" о карантине выходного дня.

Отметим, Кабинет министров утвердил введение карантина выходного дня. Однако, постановления пока нет.

Вместе с тем, в Украине сегодня впервые более 11 тысяч случаев коронавируса.