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В Украине судьям по-новому будут вручать протоколы об админправонарушениях

Новина українською → Украина, Четверг 31 декабря 2020 09:02
В Украине судьям по-новому будут вручать протоколы об админправонарушениях Фото: судья (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В Украине изменился механизм вручения судьям протоколов об административных правонарушениях. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Он также восстанавливает полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

Закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В документе прописали особенности вручения протоколов об административных правонарушениях судьям.

Основной способ вручения таких протоколов - путем отправки по почте. Судья может по своему желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия - для судьи, или главы Конституционного суда - для судьи этого суда.

Однако если НАПК не получило в установленные сроки объяснения судьи, оно может передавать документы на рассмотрение в суд.

Напомним, Верховная рада одобрила этот закон в середине декабря.

Как писало РБК-Украина, в Украине разблокировали работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях. Соответствующие законы ранее вступили в силу.

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