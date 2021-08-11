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В Украине продлили карантин и ЧС до октября: что останется под запретом

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в стране до 1 октября. Речь идет об общенациональном карантине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания правительства.

Отметим, предыдущий раз карантин в Украине продлили до 31 августа.

"Правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года", - сообщил премьер.

Какие действуют ограничения

В Украине действуют четыре зоны карантина ("красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая"). Сейчас все области в "зеленой" зоне, где действует масочный режим и социальная дистанция.

В этой зоне, помимо масочного режима в общественном транспорте и публичных местах, действуют такие ограничения:

  • перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест,
  • разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест,
  • кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети,
  • кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

В случае введения "красной" зоны ограничения усилят, в частности, школы смогут работать только при условии вакцинации 80% сотрудников.

Также ранее в СНБО сообщили, что дополнительные противоэпидемиологические ограничения Кабмин примет в связи с распространением по миру двух новых штаммов коронавируса - "Дельты" и "Лямбды".

Эпидемиологическая ситуация в стране летом улучшилась, но в августе начали фиксировать рост новых COVID-случаев. Кроме того, в украинских регионах фиксируют случаи заражения штаммом "Дельта".

В частности, ученые Национальной академии наук Украины предупредили об ухудшении ситуации с COVID в стране. Риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными.

Напомним, в двух областях Украины угрожающая ситуация с коронавирусом.

Отметим, в КГГА рассказали, будут ли сейчас вводить локдаун в Киеве.

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