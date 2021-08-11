В Украине продлили карантин и ЧС до октября: что останется под запретом

Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в стране до 1 октября. Речь идет об общенациональном карантине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания правительства.
Отметим, предыдущий раз карантин в Украине продлили до 31 августа.
"Правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года", - сообщил премьер.
В Украине действуют четыре зоны карантина ("красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая"). Сейчас все области в "зеленой" зоне, где действует масочный режим и социальная дистанция.
В этой зоне, помимо масочного режима в общественном транспорте и публичных местах, действуют такие ограничения:
В случае введения "красной" зоны ограничения усилят, в частности, школы смогут работать только при условии вакцинации 80% сотрудников.
Также ранее в СНБО сообщили, что дополнительные противоэпидемиологические ограничения Кабмин примет в связи с распространением по миру двух новых штаммов коронавируса - "Дельты" и "Лямбды".
Эпидемиологическая ситуация в стране летом улучшилась, но в августе начали фиксировать рост новых COVID-случаев. Кроме того, в украинских регионах фиксируют случаи заражения штаммом "Дельта".
В частности, ученые Национальной академии наук Украины предупредили об ухудшении ситуации с COVID в стране. Риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными.