В Украине предложили вводить санкции за фейки

По его словам, этот вопрос нужно поднять.

"Я думаю, что такая санкция должна существовать в любом виде. Однако, поскольку государство выступает в качестве субъекта конфликта интересов в таких вопросах, санкция за ложь в СМИ не может быть его функцией", - отметил он.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко ушел от прямого ответа на вопрос, стоит ли вводить наказание за дезинформацию в СМИ.

"Если говорить в контексте наказания - это каждый отдельный случай в контексте санкций должен рассматриваться индивидуально", - заявил он РБК-Украина.