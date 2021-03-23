В Украине предложили вводить санкции за фейки

Бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин считает, что нужно вводить санкции за фейки. Именно государственные органы вводить наказание за фейки не могут априори.
Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками".
По его словам, этот вопрос нужно поднять.
"Я думаю, что такая санкция должна существовать в любом виде. Однако, поскольку государство выступает в качестве субъекта конфликта интересов в таких вопросах, санкция за ложь в СМИ не может быть его функцией", - отметил он.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко ушел от прямого ответа на вопрос, стоит ли вводить наказание за дезинформацию в СМИ.
"Если говорить в контексте наказания - это каждый отдельный случай в контексте санкций должен рассматриваться индивидуально", - заявил он РБК-Украина.
Напомним, в Украине запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с фейками. Центр будет действовать при Министерстве культуры и информационной политики.
Ранее сообщалось, что Центр противодействия дезинформации будет оценивать медийные угрозы и показывать, какие фейки распространяются в украинском информационном пространстве.