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В Украине запретили все плановые операции и госпитализации

Новина українською → Киев, Понедельник 09 ноября 2020 14:46
В Украине запретили все плановые операции и госпитализации Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения заявили, что все плановые операции и госпитализации в Украине запретили. Запрет начал действовать с понедельника.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он заявил, что ситуация с коронавирусом крайне напряженная.

"С понедельника все плановые операции и госпитализации в наших больницах запрещены. Больницы принимают только ургентных больных и с COVID-19", - отметил Ляшко.

Он отметил, что пока страна справляется с наплывом больных.

Ранее РБК-Украина писало, что медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч случаев заражений коронавирусом в сутки. При более чем в 20 тысяч случаев в сутки система здравоохранения не выдержит.

Напомним, за сутки в Украине выявили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что правительство планирует ввести новый карантин. Подробнее о возможных изменениях читайте в материале РБК-Украина.

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