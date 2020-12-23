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Украине нужно еще несколько генконсульств в Польше, - посол

Автор: Анастасия Рокитна

В Польше расширен состав консульских работников, но этого может быть недостаточно. Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что число украинских генконсульств надо увеличить.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

По его словам, ожидается открытие генконсульства Украины в Вроцлаве.

"Объективной является необходимость открытия еще одной-двух консульских учреждений на западе и севере Польши, например в Щецине и Гданьске", - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал открытие украинского консульства в польском Вроцлаве.

Также сообщалось, что Украина откроет новое консульство в румынском городе Сигету-Мармацией.

Кроме того, в конце октября в Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины.

Отметим, что в ноябре Украина открыла на Бали почетное консульство. Оно расположено в городе Денпасар.

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