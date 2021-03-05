В Украине могут появиться публичные консультации с госвластью

Закон устанавливает правила проведения властью публичных консультаций по вопросам формирования и реализации государственной, региональной политики, решения вопросов местного значения, подготовки проектов стратегических и программных документов (концепций, стратегий, программ, планов мероприятий и т.п.), нормативно-правовых актов для согласования публичных и частных интересов.

Однако они не предусмотрены при подготовке проектов актов в части положений, содержащих информацию с ограниченным доступом. Также эти консультации не распространяются на правоотношения, связанные с проведением всеукраинского и местных референдумов, внесением местной инициативы, проведением общественных слушаний, общих собраний граждан.

Закон не будет действовать и по вопросам общей или частичной мобилизации, введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения, применения Вооруженных сил Украины, проведения операций Объединенных сил, антитеррористических операций и тому подобное.

Согласно проекту, электронные консультации являются обязательной формой проведения публичных консультаций. До создания технических возможностей для их проведения на онлайн-платформе для взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества электронные консультации органы власти будут проводить на своих сайтах.

В законе прописано, что субъект власти в срочном порядке без проведения публичных консультаций разрабатывает проекты актов по вопросам предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, по другим вопросам, связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью, свободе, безопасности человека и тому подобное.